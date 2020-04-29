هاني رمزي ينهال بالمديح على محمد صلاح

انتهال هاني رمزي نجم الاهلي ومنتخب مصر السابق بالمديح على النجم الدولي محمد صلاح لاعب فريق ليفربول الإنجليزي . وقال هاني رمزي في تصريحاته خلال البرنامج الإذاعي الذي يقدمه الإعلامي أحمد شوبير: " من مميزات محمد صلاح أنه لاعب هداف بخلاف مهاراته وسرعته ". الذي يقدمه الإعلامي أحمد شوبير: " من مميزات محمد صلاح أنه لاعب هداف بخلاف مهاراته وسرعته ". وأضاف أمير المحترفين: " صلاح يمكنه تسجيل الأهداف من أقل فرص متاحة، وهذا سبب شهرته الكبيرة في أوروبا ". ويقدم محمد صلاح أداءً متميزًا مع ليفربول حيث قاد الفريق للتتويج بدوري أبطال أوروبا والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية .

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