بايرن ميونيخ ينفي التفاوض مع ديبالا

نفى نادي بايرن ميونيخ الألماني، الدخول في أية مفاوضات مع يوفنتوس الإيطالي بشأن التعاقد مع الأرجنتيني باولو ديبالا خلال فترة الانتقالات المقبلة.
وأشارت تقارير ألمانية اليوم الأربعاء،
يذكر أن ديبالا يخضع حالياً إلى فترة الحجر الصحي بسبب معاناته من فيروس كورونا المستجد، وعدم تعافيه بشكل كامل.
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