بايرن ميونيخ ينفي التفاوض مع ديبالا

نفى نادي بايرن ميونيخ الألماني، الدخول في أية مفاوضات مع يوفنتوس الإيطالي بشأن التعاقد مع الأرجنتيني باولو ديبالا خلال فترة الانتقالات المقبلة.

وأشارت تقارير ألمانية اليوم الأربعاء، أن إدارة البايرن لم تتواصل نهائياً مع ديبالا، مؤكدة أن اللاعب الأرجنتيني أيضاً لا توجد لديه رغبة في ترك فريقه الحالي، كما أن نادي السيدة اللعجوز في طريقه إلى تمديد عقد اللاعب صاحب الـ 26 عام.

يذكر أن ديبالا يخضع حالياً إلى فترة الحجر الصحي بسبب معاناته من أن إدارة البايرن لم تتواصل نهائياً مع ديبالا، مؤكدة أن اللاعب الأرجنتيني أيضاً لا توجد لديه رغبة في ترك فريقه الحالي، كما أن نادي السيدة اللعجوز في طريقه إلى تمديد عقد اللاعب صاحب الـ 26 عام.يذكر أن ديبالا يخضع حالياً إلى فترة الحجر الصحي بسبب معاناته من فيروس كورونا المستجد ، وعدم تعافيه بشكل كامل.

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