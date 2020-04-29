وزير الرياضة الايطالي متشائم بشأن عودة الدوري المحلي

توقع فينشنزو سبادافورا وزير الرياضة الإيطالي اليوم الأربعاء عدم استئناف دوري الدرجة الأولى المحلي الكروي هذا الموسم بسبب جائحة كورونا.

واضاف سبادافورا لمحطة تليفزيونية: أرى الفرصة ضعيفة بشكل متزايد بخصوص استئناف الدوري الإيطالي. لو كنت رئيسا لأحد أندية

الدوري لركزت على الموسم المقبل.

وقال سبادافورا :القرارات المتخذة في فرنسا وهولندا قد تدفع إيطاليا للسير على نفس النهج الذي يمكن أن يصبح نهجا في أوروبا.

وأضاف وزير الرياضة أنه يعتقد أن أغلب رؤساء الدوري الإيطالي سيطلبون قريبا إلغاء الموسم والاستعداد للموسم المقبل ولو استأنف النشاط هذا الموسم فبدون جمهور سيكون افضل.

وكان جوزيبي كونتي رئيس الوزراء الإيطالي أعلن أنه سيتم تخفيف إجراءات العزل العام بدءا من 4 مايو المقبل، وسيتم السماح للفرق الرياضية بالمران بدءا من 18 مايو.