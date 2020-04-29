الشباب والرياضة تطلق مسابقة (زمن الفن الجميل ) في مجال الرسم الرقمى

تنظم وزارة الشباب والرياضة مسابقة (زمن الفن الجميل ) في مجال الرسم الرقمى - digital art، للفئة العمرية من (١٨-٣٥) سنة، بهدف رسم مشهد من افلام زمن الفن الجميل (ابيض وأسود) واحيائها بالالوان بإستخدام برامج الكومبيوتر الحديثة.

تتمثل شروط المسابقة ان يكون المشاركين في الفئة العمرية من 18 الى 35 سنة، وترسل الاعمال (الصور الملونه) بالإضافة إلى الصوره الاصلية المأخوذة من

الفيلم ، واستمارة المشاركة وصوره البطاقه الشخصية على البريد الاكتروتي الخاص بالمسابقة.( [email protected] )

وأن يكون العمل لم يتم عرضه سابقا ولم يشارك بأي مسابقة أخرى ومن حق وزارة الشباب والرياضة التصرف في العمل ولا يحق استرداده.

بالإضافة الي ان تكون جودة الصور الملونة dpi 300 وامتدادها jpg، وان يكون

مساحة الصورة بنسبة 3: 4.، واخر موعد لأرسال الاعمال يوم السبت 30/5/2020، ولن يلتفت لأي اعمال بعد هذا الموعد، كما يراعي كل ما يخالف الآداب العامة أو النظام العام.

وقد رصدت وزارة الشباب والرياضة مبلغ وقدره ٢٥ الف جنيه قيمة جوائز المسابقة، حيث يحصل صاحب المركز الأول علي جائزة مالية قدرها8000 ج، ويحصل صاحب المركز الثاني علي 6500 ج، بينما يحصل صاحب المركز الثالث علي5000 ج، وصاحب المركز الرابع 3500 ج، فيما يحصل المركز الخامس علي 2000 ج.