اتحاد الكرة يرد على خطاب الكاف بشأن مستقبل البطولات

أكد وليد العطار، المدير التنفيذي للاتحاد المصري لكرة القدم، أن الخطاب الذي ارسله الاتحاد الافريقي، في الساعات الماضية، الهدف منه وضع تصور للمسابقات الافريقية في الفترة المقبلة.
وتلقى اتحاد الكره المصرى خطاب رسمى من الاتحاد الأفريقى لكرة القدم
وقال وليد العطار، في تصريحات عبر إذاعة "الشباب والرياضة" :"الخطاب الذي ارسله الاتحاد الافريقي في الساعات الماضية، هو مجرد استطلاع رأي لجميع الاتحادات، حتى يضعتصور للمواعيد الجديدة للبطولات الافريقية".
وأضاف :"سيتم إرسال تصور عودة الدورى، الذى تم الانتهاء منه مؤخرا، إلى الاتحاد الأفريقى لكرة القدمقبل الموعد المحدد وهو يوم 5 مايو المقبل".
وأشار :"هذا التصور ايضا تم ارساله لوزارة الشباب والرياضة، لبحث امكانية عودة النشاط في منتصف يوليو".
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