إنييستا يعلق على اطلاق اسمه بأكاديمية لاماسيا

علق أندريس إنييستا نجم فريق برشلونة الإسباني السابق وفيسيل كوبيه الياباني الحالي، على الاقترحات التي بشأنها اطلاق اسمه على أكاديمية لاماسيا الخاصة بنادي برشلونة.

واقترح الكرواتي إيفان راكيتيتش لاعب وسط برشلونة، اطلاق

اسم إنييستا على أكاديمية لاماسيا الخاصة بناشئي نادي برشلونة.

وقال نجم برشلونة السابق في مقابلة بقناة النادي على موقع تبادل الفيديوهات "يوتيوب"، إن اطلاق

اسمه على أكاديمية لاماسيا يعد أمرًا عظيمًا بالنسبة له، مؤكدًا أن في تنفيذ الأمر فإن ذلك سيصبح شرفًا كبيرًا سيتسمر مدى الحياة.

وأضاف إنييستا أنه ليس فقط الوحيد الذي يستحق هذا الشرف، مشيرًا أن هناك لاعبين مؤثرين في برشلونة يستحقوا هذا اللقب.