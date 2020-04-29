علق عصام الحضري حارس مرمى المنتخب الوطني السابق، على الرقم القياسي الذي حققه فريق الأهلي في موسم 2004 -2005، تحت القيادة الفنية للبرتغالي مانويل جوزيه.
وكان الأهلي قد حقق رقمًا قياسيًا فريدًا في موسم 2004 -5، بعد أناستطاع أن ينهي 55 مباراة في بدون أي هزيمة.
وشارك الحضري عبر منصته بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، مانشره وائل جمعة مدافع الأهلي السابق حول الرقم القياسي للأهلي معمانويل جوزيه، يكتب حارس المنتخب الوطني السابق، "شيء كبير وعظيم فعلًا، أجمل جيل، جيل الصخرة والماجيكو".
وأرفق جمعة مع تغريدته صورة عائدة لفريق الأهلي آنذاك والتي ضمت اللاعبين عصام الحضري وإسلام الشاطر ومحمد أبوتريكة ووائل جمعة وشادي محمد وحسن مصطفى ومحمد بركات ومحمد شوقي وأحمد السيد وجلبرتو وعماد متعب.
كانت هذه تفاصيل خبر الحضري يعلق على رقم الأهلي القياسي في موسم 2004 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.