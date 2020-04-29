الحضري يعلق على رقم الأهلي القياسي في موسم 2004

علق عصام الحضري حارس مرمى المنتخب الوطني السابق، على الرقم القياسي الذي حققه فريق الأهلي في موسم 2004 -2005، تحت القيادة الفنية للبرتغالي مانويل جوزيه.

وكان الأهلي قد حقق رقمًا قياسيًا فريدًا في موسم 2004 -5، بعد أن

استطاع أن ينهي 55 مباراة في بدون أي هزيمة.

وشارك الحضري عبر منصته بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، مانشره وائل جمعة مدافع الأهلي السابق حول الرقم القياسي للأهلي مع

مانويل جوزيه، يكتب حارس المنتخب الوطني السابق، "شيء كبير وعظيم فعلًا، أجمل جيل، جيل الصخرة والماجيكو".

وأرفق جمعة مع تغريدته صورة عائدة لفريق الأهلي آنذاك والتي ضمت اللاعبين عصام الحضري وإسلام الشاطر ومحمد أبوتريكة ووائل جمعة وشادي محمد وحسن مصطفى ومحمد بركات ومحمد شوقي وأحمد السيد وجلبرتو وعماد متعب.