هاني رمزي يستعيد زكرياته مع "الكرة الشراب" في الدورة الرمضانية

استعادة هاني رمزي نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق ذكرياته مع الدورات الرمضانية التي كان يشارك فيها عندما كان طفلا يعيش في حي عابدين .
وقال رمزي في تصريحاته خلال البرنامج الإذاعي الذي يقدمه الإعلامي أحمد شوبير: " شهر رمضان له ذكريات خاصة معيمنذ طفولتي في حي عابدين .. وكنت أشارك في تعليق الزينة مع الجيران ونلعب الكرة الشراب معا في الشارع والدورات الرمضانية تحت فروع النور والزينة ".
وأضاف هاني رمزي: " كنا نلعب من قبلالمغرب إلى الفطار ومن بعد الفطار إلى السحور .. وشاركت في دورات رمضانية كثيرة وكنت ألعب حارس مرمى، وكنت ألعب لمجرد الهواية ولم يكن احتراف كرة القدم في مخيلتي نهائيا ".
وتابع: " كنا نلعب في جراج وزارة الداخلية بمقرها القديم في باب اللوق .. وذات مرة كان سيتم القبض علينا لكني تمكنت من الهروب ".
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