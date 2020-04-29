نادي مانشستر يونايتد الانجليزي يُعد من أعرق أندية العالم وواحداً من أنجح الأندية الانجليزية على مر التاريخ، وهو صاحب الرقم القياسي لعدد ألقاب الدوري الإنجليزي بـ 20 لقباً متفوقاً على نادي ليفربول ببطولتين، واستطاع الفريق ان يحقق جميع البطولات المحلية والدولة الممكنة، وفى هذا السياق نستعرض معكم سجل بطولات نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي.

يحتفل نادي مانشستر يونايتد يوم 1 من شهر مارس كل عام بعيد ميلاد تأسيسه، ويرجع تأسيس النادي الى عام 1878، ويتخد من مدينة مانشستر مقراً له، ويشتهر الفريق بالألوان الحمراء لذلك يطلق عليه لقب “الشياطين الحمر”، ويستضيف مبارياته على ملعب أولد ترافورد “مسرح الأحلام”.

ويرجع أول لقب محلي تُوج به نادي مانشستر يونايتد الى عام 1907 عندما فاز بلقب الدوري الانجليزي الممتاز، أما أول لقب قاري فيرجع الى عام 1968 عندما تُوج بلقب دوري أبطال أوروبا، وهو أول فريق انجليزي يحصد لقب البطولة.

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ويُعد المدرب الإسكتلندي “السير أليكس فيرجسون” من أنجح المدربين في تاريخ نادي مانشستر يونايتد إذ تمكن من إحراز 30 بطولة حتى الآن، وقد أعلن اعتزاله كمدرب عام 2013 ولكنه بقي مديرا وسفيرا للنادي.

سجل بطولات نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي (محلياً)

الدوري الانجليزي الممتاز “البريميرليج”

فاز مانشستر يونايتد بلقب البريميرليج 20 مرة “رقم قياسي” أعوام: (1907–08, 1910–11, 1951–52, 1955–56, 1956–57, 1964–65, 1966–67, 1992–93, 1993–94, 1995–96, 1996–97, 1998–99, 1999–2000, 2000–01, 2002–03, 2006–07, 2007–08, 2008–09, 2010–11, 2012–13).

درع الاتحاد الانجليزي

فاز مانشستر يونايتد بدرع الاتحاد الانجليزي 21 مرة أعوام: (1908, 1911, 1952, 1956, 1957, 1965, 1967, 1977, 1983, 1990, 1993, 1994, 1996, 1997, 2003, 2007, 2008, 2010, 2011, 2013، 2016).

كأس الاتحاد الانجليزي

فاز مانشستر يونايتد بكأس الاتحاد الانجليزي 12 مرة مواسم: (1908–09, 1947–48, 1962–63, 1976–77, 1982–83, 1984–85, 1989–90, 1993–94, 1995–96, 1998–99, 2003–04, 2015-16).

كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة

فاز مانشستر يونايتد بكأس الرابطة الانجليزية 5 مرات مواسم: (1991–92, 2005–06, 2008–09, 2009–10، 2016–17).

الدوري الانجليزي الدرجة التانية “التشامبيونشيب”

فاز مانشستر يونايتد بالتشامبيونشيب مرتين موسمي: (1935–36, 1974–75).

سجل بطولات نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي (قارياً)

دوري أبطال أوروبا

تُوج مانشستر يونايتد بلقب دوري أبطال أوروبا 3 مرات مواسم: (1967–68, 1998–99, 2007–08).

كأس الكؤوس الأوروبية

تُوج مانشستر يونايتد بكأس الكؤوس الأوروبية مرة موسم: (1990–91).

كأس السوبر الأوروبي

تُوج مانشستر يونايتد بكأس السوبر الأوروبي مرة عام: (1991).

كأس الإنتركونتيننتال

تُوج مانشستر يونايتد بكأس الإنتركونتيننتال مرة عام: (1999).

كأس العالم للأندية

تُوج مانشستر يونايتد بكأس العالم للأندية مرة عام: (2008).

الدوري الأوروبي