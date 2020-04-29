قناة الزمالك تنتقد مدرب المغرب “مصطفى حاجي”

وجهت قناة الزمالك نقدًا لاذعًا للمدرب المساعد في منتخب المغرب “مصطفى حاجي” بسبب تقليله من شأن الدوري المصري ونادي الزمالك خلال حديثه مع قناة أون تايم سبورتس المصرية في وقت سابق هذا الأسبوع.

ويرى مصطفى حاجي أن احتراف الثنائي المغربي “محمد أوناجم وأشرف بنشرقي” في مصر رفقة نادي الزمالك لن يخدمهما للانضمام لصفوف منتخب المغرب خلال الفترة القادمة، وهي التصريحات التي أزعجت مسؤولي الزمالك ودفعتهم نحو الرد من خلال لاعب الفريق السابق “خالد الغندور” أثناء برنامجه على القناة الرسمية للنادي.

وقال خالد الغندور “تصريحات غريبة من مصطفى حاجي، هناك الكثير من اللاعبين عادوا من أوروبا للانضمام لصفوف الزمالك، وأشرف بنشرقي أصبح اسمًا كبيرًا، وتضاعفت شهرته، والآن يتم استضافته في البرامج المختلفة بسبب اسم الزمالك”.

وأضاف خالد الغندور “اللاعب بما لديه من إمكانيات وقدرات ومهارات وليس بالمكان الذي يلعب به، وأشرف بنشرقي صار معشوق جمهور الزمالك بسبب تأثيره الكبير في تتويج الفريق ببطولتي كأس السوبر الأفريقي والمصري، ووجوده في فريق بقيمة الزمالك أعاد له الثقة في النفس من جديد”.

وشدد الغندور “التواجد في الزمالك لا يقدر بثمن، والانضمام لفريق في المركز الـ 18 بالدوري الفرنسي لا يُفيد”.

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وتطرق الغندور لنقطة أخرى تتعلق بأهمية اللاعب المحلي أكثر من المحترف، فيما يخص تنافس المنتخب الوطني على البطولات المجمعة، قائلاً “منتخب مصر كان كل لاعبيه محليين واستطاع التتويج بكأس أمم أفريقيا 2006 و2008 و2010، وعندما أصبح المحترفون أكثر لم يحصد أي لقب”.

وبلغ المنتخب المصري نهائي كأس أمم أفريقيا 2017 وخسره أمام الكاميرون بمشاركة لاعب ليفربول محمد صلاح ولاعب آرسنال محمد النني.

ولم يستطع منتخب مصر مع 6 أو 8 لاعبين محترفين حصد ولو نقطة واحدة عندما شارك في كأس العالم 2018، بل وتكبد خسارة فادحة أمام روسيا في الجولة الثانية بنتيجة 1/3.

أما منتخب مصر مع محمود الجوهري ونخبة من ألمع اللاعبين المحليين فقد خطف نقطتين من هولندا وجمهورية آيرلندا بمجموعات كأس العالم 1990، قبل أن يخرج بسبب الخسارة أمام إنجلترا 1-0.