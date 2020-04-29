الاتحاد المغربي يكافيء الوداد والرجاء وأكادير وبركان

قرر الاتحاد المغربي لكرة القدم مكافئة أندية “الوداد والرجاء وحسنية أكادير ونهضة بركان” على الأداء المتميز الذي قدموه على مدار الأشهر الماضية في المنافسات القارية، وصرف لهم مكافآة مالية بسبب تمكنهم من بلوغ الدور نصف النهائي من بطولتي دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية.

وحصل الوداد والرجاء على نفس المبلغ “200 ألف دولار” تقريبًا، بينما حصل فريقا حسنية أكادير ونهضة بركان على 100 ألف دولار.

وعَجل رئيس الاتحاد المغربي لكرة القدم “فوزي لقجع” من عملية صرف مكافآت الأندية لمساعدتهم على مواجهة أزمة كورونا التي تسببت لهم في خسائر فادحة بعد تعليق النشاط الرياضي.

وكان من المفترض سفر الاهلي والزمالك إلى مدينة الدار البيضاء نهاية شهر أبريل لمواجهة الوداد والرجاء – على الترتيب – في ذهاب نصف نهائي دوري ابطال افريقيا يومي 1 و2 مايو، إلا أن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف” قرر تأجيل المباراتين إلى أجل غير مُسمى بسبب تفشي فيروس كورونا في مصر والمغرب.

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واتخذ الكاف القرار نفسه بخصوص نصف نهائي الكونفدرالية الذي كان سيشهد مواجهة نارية بين نهضة بركان وحسنية أكادير، ومواجهة أخرى بين بيراميدز المصري وحوريا كوناكري الغيني.

وجاء قرار الاتحاد المغربي لكرة القدم بمكافئة ممثليه في المسابقات القارية، بعد ساعات قليلة من صرف الاتحاد الأفريقي “كاف” مكافآت التأهل إلى نصف النهائي.

وبلغت مكافأة التأهل لنصف نهائي دوري أبطال أفريقيا 875 ألف دولار.

وترشح الاهلي المصري على حساب صن داونز الجنوب أفريقي، وأطاح الزمالك بحامل لقب الموسم الماضي “الترجي التونسي”، وبلغ كل من الوداد والرجاء نصف النهائي على حساب ناديي النجم الساحلي التونسي ومازيمبي الكونجولي.