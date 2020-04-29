إنييستا يرفض الاستسلام لجائحة كورونا

أكد أسطورة نادي برشلونة “آندريس إنييستا” عزمه على مواصلة مسيرته الكروية التي تعطلت مثله مثل سائر نجوم كرة القدم حول العالم بسبب جائحة كورونا، مشددًا على أنه لن يعتزل في الوقت الراهن كما يعتقد البعض.

وترددت أنباء عن إمكانية اعتزال عدد من اللاعبين كبار السن أمثال إنييستا وزلاتان إبراهيموفيتش بعد توقف النشاط الرياضي بسبب تفشي فيروس كورونا.

لكن إنييستا الذي يلعب لنادي فيسيل كوبي الياباني منذ صيف 2018 لا يرى بأن مسيرته ستتوقف عند هذا الحد.

وقال لموقع نادي فيسيل كوبي الياباني اليوم الاربعاء 29-4-2020 “الاعتزال أراه بعيدًا، لكنه سيحدث في الوقت المناسب”.

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وأضاف اللاعب الملقب بـ الرسام “لديّ الدافع والطموح لمواصلة مسيرتي، أشعر بأنني أستطيع الاستمرار على أرض الملعب لفترة طويلة، وبعد الاعتزال لا أعتقد أن علاقتي ستنقطع بكرة القدم، لأن هذا ما اعتدت على فعله طوال حياتي”.

ولعب إنييستا ما مجموعه 38 مباراة وسجل 9 أهداف في الدوري الياباني منذ انضمامه لصفوف فيسيل كوبي.

واعترف إنييستا بأنه يتواصل بشكل دائم مع زملائه السابقين في برشلونة رغم صعوبة متابعته لمباريات الدوري الإسباني قبل توقف النشاط بسبب فرق التوقيت بين اليابان وإسبانيا، وقال “من الصعب متابعة ما يحدث في الليجا لكنني على دراية بكل شيء يحدث هناك”.

إلى ذلك، أنهى الرسام مسيرته الدولية مع منتخب إسبانيا في يوليو 2018 عندما فشل في مساعدة الماتادور على تجاوز الدب الروسي في الدور ثمن النهائي من كأس العالم بعد مشاركته في الدقيقة 67.