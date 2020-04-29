واتفورد يسبق آرسنال ويضم الموهبة الفرنسية “بابي جاي”

نجحت إدارة نادي واتفورد في ضم الموهبة الفرنسية “بابي جاي” اليوم الاربعاء 29-4-2020 من نادي لوهافر القابع في الدوري الفرنسي الدرجة الثانية، ليكون أول صفقات المدير الفني الإنجليزي “نايجل برايسون” في الميركاتو الصيفي.

وارتبط اسم اللاعب البالغ من العمر 21 عامًا بنادي آرسنال الإنجليزي خلال الثلاثة أشهر الماضية، إلا أن إدارة المدفعجية لم تتخذ خطوة جادة نحو التوقيع معه مثلما فعلت إدارة واتفورد.

ويُجيد بابي جاي في مركز لاعب الوسط الدفاعي، ويصل طوله لـ 187 سم، وقد بدأ مسيرته مع لوهافر في عام 2012، وصعد للفريق الأول خلال موسم 2017/2016 بعد مشاركته في 11 مباراة مع لوهافر “ب”.

وسينضم بابي جاي لصفوف واتفورد بعقد مدته 5 أعوام فور انتهاء عقده مع لوهافر هذا الصيف حسب ما أكده الحساب الرسمي للنادي الإنجليزي عبر موقع تويتر للتواصل الاجتماعي.

بابي جاي الذي احتفل بعيد ميلاده الـ 21 في نهاية يناير الماضي، استطاع تسجيل هدفين فقط خلال مشاركته في 39 مباراة خلال مسيرته مع لوهافر “ب”، كما لعب خلال الموسم الجاري 25 مباراة في الدوري الفرنسي الدرجة الثانية من بينهم مباراة واحدة فقط كبديل.