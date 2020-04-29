آرثر ميلو يصدر بيانًا يوضح موقفه “النهائي” من الرحيل عن برشلونة

أغلق متوسط ميدان نادي برشلونة “آرثر ميلو” الباب أمام أي احتمالية لرحيله عن الفريق الكتلوني في الفترة القادمة، رافضًا على الملأ عروض الانتقال إلى الدوري الإيطالي، سواء من قبل الإنتر أو يوفنتوس.

وفي الأسابيع الأخيرة، كان هناك حديث عن انتقال آرثر إلى الدوري الإيطالي، على الرغم من أن إنتر سرعان ما استبعد نفسه، إلا أن يوفنتوس لا يزال مهتمًا وفقًا لتقارير الصحافة الإيطالية.

ومع ذلك، لا يمتلك السيدة العجوز حاليًا الرفاهية اللازمة لمثل هذا الانتقال المكلف، إلا إذا قاموا بإدراج أحد لاعبيهم في صفقة تبادلية، وربما تكون الطريقة الوحيدة وفق توتو ميركاتو هي إقحام هدف قديم لبرشلونة وهو البوسني “ميراليم بيانيتش”.

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وصرح آرثر في بيان قائلاً “ستكون هناك دائما تكهنات ولكن الحقيقة هي أن أفكاري واضحة جدا، الخيار الوحيد الذي يهمني هو الاستمرار في برشلونة، أشعر بالراحة والهدوء حيث أنا .. وأنا سعيد جدًا هنا وممتن جداً للنادي”.

ثم تابع “الاهتمام المفترض من الأندية الكبيرة الأخرى يرضي أي لاعب، وأيضاً إشارة إيجابية على أنك تقدم مستوى جيد، ولكن أنا أفكر فقط في اللعب هنا لسنوات عديدة قادمة، أريد برشلونة“.

وواصل التغزل في ناديه “برشلونة هو النادي الذي طالما أردت أن أكون فيه، وأريد أن أبقى لفترة طويلة، برشلونة فوق كل الخيارات الأخرى، أشعر براحة أكثر وأكثر مع كل يوم يمر مع الفريق والنادي والمدينة، أنا أيضًا أحب الناس والثقافة هنا وأشعر حقًا بدعم الجماهير”.