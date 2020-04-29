لعب أسطور كرة القدم الأرجنتيني “جابرييل باتيستوتا” مواليد (1 فبراير 1969)، والمعروف بلقب “باتي جول”، بين صفوف نادي روما الايطالي فى الفترة من 2000 الى 2003، ويعتبر هو أفضل هداف في تاريخ الدوري الإيطالي برصيد 354 هدف من 387 مباراة، وفى هذا الموضوع نستعرض معكم فيديو جميع أهداف جابرييل عمر باتيستوتا مع نادي روما الإيطالي.

وصلت عدد مشاركان باتيستوتا مع نادي روما فى الدوري الايطالي الى 63 مباراة، سجل خلالها 30 هدفاً، واستطاع ان يُتوج مع الفريق بالدوري موسم 200-01، وفاز بكأس السوبر الايطالي عام 2001.

وسجل باتيستوتا هدفين فقط مع نادي روما الايطالي فى 21 مباراة فى مختلف المسابقات الأوروبية، خلال 3 سنوات.

يذكر ان باتيستوتا قد انتقل من نادي فيورنتينا الى صفوف نادي روما مقابل 40 مليون يورو لمدة 3 سنوات، وبراتب سنوي 8 مليون يورو ليصبح صاحب أعلي رسوم تم دفعها للاعب تجاوز سن الـ30 عام الى جانب ملك روما فرانشيسكو توتي، وفى عام 2003 أُعير الأرجنتيني الى نادي أنتر ميلانو.

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فيديو جميع أهداف جابرييل عمر باتيستوتا مع نادي روما الإيطالي

فيديو أفضل 10 أهداف لجابرييل باتيستوتا مع نادي روما الإيطالي