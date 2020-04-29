قلق في يوفنتوس بسبب وضع ديبالا الصحي .. كورونا لم تفارقه لستة أسابيع

خضع مهاجم يوفنتوس “باولو ديبالا” لفحص جديد جاءت نتيجته “إيجابية” لفيروس “كورونا” مرة أخرى، حيث باتت هذه هي المرة الرابعة التي يتم فيها فحص اللاعب الأرجنتيني، ويتم تأكيد إصابته.

ووفقًا لبرنامج “التشيرينجويتو”، فقد ثبتت إصابة صاحب الـ26 عامًا بالفيروس أربع مرات في شهر ونصف، ولم يفارقه الفيروس لمدة ستة أسابيع، وسط مخاوف وقلق في يوفنتوس..

وأعلن لاعب يوفنتوس في 21 مارس أنه وصديقته “أوريانا ساباتيني” مصابان بفيروس كورونا، وقال إنه لا يعاني من أعراض تماما، وسيستمر في الحجر الصحي والعزل ذاتيًا في شقته في تورينو.

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وفي وقت سابق من هذا الشهر، وصف ديبالا كيف كان الشعور بتجربة عدوى كوفيد-19 قائلاً “لقد تعبت بسرعة كبيرة، عندما أردت التدريب، كنت أشعر بضيق في التنفس بعد خمس دقائق، ظهرت المزيد من الأعراض مثل السعال وشعرت بالتعب، ثم شعرت بالبرد الشديد، لكن الأطباء أخبرونا أننا سنكون بخير لذا كان علينا أن نكون هادئين”.

وخرجت صديقة ديبالا بعدها لتصرح أن أمرًا عجيبًا حدث معهما، فبعد أول فترة عزل لمدة أسبوعين أجريا الفحص، وجاءت النتيجة “سلبية”، ثم في ذات اليوم تحوّلت النتيجة لتكون “إيجابية” مرة أخرى، وسط اندهاش الأطباء والمختصين.

يذكر أن ديبالا انضم إلى يوفنتوس من باليرمو في 2014، ولعب 216 مباراة مع السيدة العجوز ، سجل خلالهم 91 هدفا وقدم 36 تمريرة حاسمة.