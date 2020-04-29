رياضة | ميلان يحسم التجديد لـ إبراهيموفيتش في هذا الموعد

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 29 أبريل 2020 05:34 مساءً - انت الان تقراء خبر ميلان يحسم التجديد لـ إبراهيموفيتش في هذا الموعد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أوضحت بعض التقارير الصحفية، اقتراب العملاق السويدي زلاتان إبراهيموفيتش من تجديد تعاقده مع نادي ميلان الإيطالي، خلال الفترة المقبلة.

ومن المقرر أن ينتهي تعاقد إبراهيموفيتش مع ميلان الإيطالي في الصيف المقبل، الذي انتقل إليه في صفقة انتقال حر منتصف الموسم الجاري، وكانت مدة العقد 6 أشهر.

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وطبقًا للصحافة الإيطالية، فإن ميلان وصل لمراحل متقدمة مع إبراهيموفيتش لتمديد عقده رغم صعوبة الأمر، فى ظل رغبة السلطان في الاستمرار مع الفريق واستكمال تحديه بإعادة الروسونيرى إلى مكانته وسط الكبار.

وأضافت التقارير، أنه بمجرد وضوح الأمور بشأن استئناف الموسم الجاري، وتحديد موقف الحكومة من عودة النشاط الرياضي من عدمه فى ظل تفشى فيروس كورونا المستجد، ستعقد إدارة ميلان جلسة حاسمة مع إبراهيموفيش للحديث بشأن مستقبله مع الفريق.