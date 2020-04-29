رياضة | الموهوب.. الإسماعيلي يخطط لضم نجم الزمالك

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 29 أبريل 2020 05:34 مساءً - انت الان تقراء خبر الموهوب.. الإسماعيلي يخطط لضم نجم الزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يخطط مسئولو نادي الإسماعيلي ، للتعاقد مع واحد من أبرز نجوم الزمالك في فترة الإنتقالات المقبلة.

ويخطط الدراويش للتعاقد مع مصطفى فتحي جناح الزمالك وصاحب الـ25 عاما، والذي يعد من أبرز لاعبي القلعة البيضاء.

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ويسعى مسئولو الإسماعيلي، للتوصل لاتفاق مع الزمالك لحسم الصفقة، خاصة وأن اللاعب يتمتع بإمكانيات فنية كبيرة.

ولم يعتمد المدير الفني للزمالك على مصطفى فتحي بشكل كبير لذلك لن يكون مفاجئاً رحيله في الفترة المقبلة، وكان فتحي قد عاد للزمالك مؤخرا بعد تعافيه من إصابة طويلة تسببت في غيابه لموسم كامل.