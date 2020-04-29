رياضة | كارتيرون يحسم مصير عبدالله جمعة

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 29 أبريل 2020 05:34 مساءً - انت الان تقراء خبر كارتيرون يحسم مصير عبدالله جمعة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رفض الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، فكرة رحيل عبد الله جمعة الظهير الأيسر للفريق، خلال الانتقالات الصيفية المقبلة، وأصر على بقاءه في الموسم الجديد.

وكشفت مصادر تمسك كارتيرون، باستمرار عبد الله جمعة في ظل الحاجة لجهوده الفنية في الفترة المقبلة، خصوصًا أنه يمكن الاستفادة منه في أكثر من مركز داخل الملعب.

وكانت الفترة الماضية شهدت اتصالات من جانب فريق بيراميدز، في محاولة للحصول على خدمات عبدالله جمعة خلال الانتقالات الصيفية القادمة من أجل تدعيم الفريق.