رياضة | أرسنال يحدد سعر رحيل أوباميانج في الصيف

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 29 أبريل 2020 05:34 مساءً - انت الان تقراء خبر أرسنال يحدد سعر رحيل أوباميانج في الصيف والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حدد مسئولو نادي آرسنال الإنجليزي، سعر رحيل مهاجمه الجابوني بيير إيميريك أوباميانج، في الميركاتو المقبل.

ويحظى أوباميانج باهتمام قطبي الليجا ريال مدريد وبرشلونة للفوز بخدماته، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

Advertisements

وذكرت صحيفة ميرور الإنجليزية، أن آرسنال سيكون منفتح على بيع أوباميانج في الميركاتو الصيفي المقبل بسعر منخفض، خوفاً من خسارته مجاناً في صيف عام 2021.

وأوضحت الصحيفة، أن آرسنال مستعد الآن للسماح لأوباميانج بمغادرة النادي مقابل 30 مليون جنيه إسترليني فقط، ليضعوا ريال مدريد وبرشلونة في حالة تأهب قصوى للحصول على توقيعه.