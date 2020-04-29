رياضة | بعد منافسة قطبي مصر.. ماذا قدم خليفة صلاح مع المقاولون هذا الموسم؟

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 29 أبريل 2020 05:34 مساءً - انت الان تقراء خبر بعد منافسة قطبي مصر.. ماذا قدم خليفة صلاح مع المقاولون هذا الموسم؟ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهدت الفترة الأخيرة منافسة قوية بين قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك للتعاقد مع واحد من نجوم نادي المقاولون العرب خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وأظهر كل من نادي الزمالك وغريمه التقليدي النادي الأهلي اهتمام كبير بالتعاقد مع طاهر محمد طاهر صانع ألعاب نادي المقاولون العرب في الصيف القادم.

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ولم يظهر طاهر محمد موقفه النهائي حتى الآن من الانضمام إلى احد قطبي مصر في الصيف ولكن كشف نادي المقاولون العرب أنهم لا ينون بيع اللاعب لأي نادي داخل مصر ولن يوافقوا على أي عروض له إلا لو كان عرض من أوروبا.

ويعتبر طاهر محمد من أفضل اللاعبين في مركزه بالدوري المصري ولكنه ام يحظى بفرصة مشاركة كافية مع المقاولون العرب هذا الموسم بسبب كثرة الإصابات التي تعرض لها مع الفريق.

وقد شارك طاهر محمد طاهر في 6 مباريات فقط حتى الآن مع نادي المقاولون العرب خلال هذا الموسم بمختلف المسابقات وسجل خلالهم هدف وحيد ولم يصنع أي أهداف.