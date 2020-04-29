رياضة | حقيقة طلب فايلر لضم مهاجم الصفاقسي التونسي

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 29 أبريل 2020 05:34 مساءً - انت الان تقراء خبر حقيقة طلب فايلر لضم مهاجم الصفاقسي التونسي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرح جهاز الكرة بنادي الأهلي، بعدم الدخول في مفاوضات مع التونسي فراس شواط، مهاجم فريق الصفاقسي التونسي، المعار إلى أبها السعودي.

وكشف مصدر في جهاز الكرة بالأهلي، أنه لم يدخل المارد الأحمر في أي مفاوضات رسمية مع اللاعب من قريب أو بعيد وأن ما تردد غير صحيح، وأن فايلر لم يطلب ضمه، وكل ما تردد بمثابة اجتهادات وشائعات لم تحدث.

يذكر أن نادي الأهلي يمتلك في مركز رأس الحربة الثلاثي مروان محسن، وجونيور أجايي، وأليو بادجي، بالإضافة إلى الثلاثي المعار وليد أزارو، وأحمد ياسر ريان، وصلاح محسن