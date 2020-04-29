رياضة | اتحاد الكرة يُجهز الرد على خطاب الكاف بشأن مصير الدوري المصري

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 29 أبريل 2020 05:34 مساءً - انت الان تقراء خبر اتحاد الكرة يُجهز الرد على خطاب الكاف بشأن مصير الدوري المصري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يقوم الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عمرو الجناينى بتجهيز رد خلال الأيام الحالية، على خطاب الاتحاد الإفريقي لكرة القدم والذى وصل للجبلاية، خلال الساعات الماضية، والذى يطالب فيه بتحديد مستقبل البطولات المحلية المصرية فى الموسم الجارى 2019 /2020 .

وطالب "كاف"، فى خطابه الذى وصل الاتحاد المصري لكرة القدم، بتحديد موقف مسابقتى الدورى والكأس هذا الموسم، سواء بإلغائهما أو استكمالهما، وفى حال الرد بنية استكمال البطولات لابد أن يضع الاتحاد الاستراتيجية التى سيتبعها من أجل استمرار البطولتين.

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ويُجهز مسؤولي اللجنة الخماسية التى تدير الاتحاد رد على خطاب الكاف بإستكمال بطولة الدوري هذا الموسم، بجانب إرسال تصور كامل للمواعيد على أن تنتهي المسابقة سبتمبر أو أكتوبر القادم، خاصة أن الكاف لم يُلزم اتحاد الكرة بإنهاء المسابقة فى وقت محدد.

ويذكر أن على الاتحاد المصري لكرة القدم الرد على خطاب الاتحاد الإفريقي لكرة القدم بشأن مصير البطولات المحلية المصرية قبل يوم 5 مايو القادم.