رياضة | بيراميدز يحسم موقفه من رحيل محمد فاروق

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 29 أبريل 2020 05:34 مساءً - انت الان تقراء خبر بيراميدز يحسم موقفه من رحيل محمد فاروق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تلقى اللاعب محمد فاروق، جناح فريق نادي بيراميدز، عروضًا لانتقاله في الميركاتو الصيفي المقبل، في ظل الأداء الذي قدمه مع فريقه مؤخرًا.

وحسمت إدارة نادى بيراميدز موقفها من إعارة اللاعب أو بيعه، وهو ما جاء بتمسكها به في الموسم الجديد، وعدم رحيله بعد تلقيه هذه العروض، أو دخوله في صفقة تبادلية.

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وقال الجهاز الفني لبراميدز بقيادة الكرواتى أنتى تشاتشيتش، المدير الفني، لإدارة الفريق:"إن فاروق، أحد أهم العناصر داخل الفريق، ولا يمكن رحيله بأي شكل من الأشكال، مع التأكيد على ضرورة وجوده إذا أرادت الإدارة بناء فريق قوى".

وكانت أنباء ترددت حول دخول محمد فاروق فى صفقة تبادلية بالانتقال إلى نادي الزمالك مقابل ضم أحمد سيد زيزو.