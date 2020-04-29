رياضة | الأهلي يكشف حقيقة مفاوضاته مع نجم الصفاقسي التونسي

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 29 أبريل 2020 05:34 مساءً - انت الان تقراء خبر الأهلي يكشف حقيقة مفاوضاته مع نجم الصفاقسي التونسي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف مسئولو النادي الأهلي، حقيقة الأنباء التي ترددت مؤخرا، بشأن الدخول فى مفاوضات مع التونسى فراس شواط، مهاجم فريق الصفاقسى التونسى، المعار إلى أبها السعودى.

وأكد مصدر بالقلعة الحمراء، أن الأهلي لم يتفاوض مع اللاعب بشكل رسمي من قريب أو بعيد وما تردد غير صحيح.

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وتابع: "نحترم اللاعب بالطبع وإمكانياته، لكن فايلر لم يطلب ضمه، وكل ما تردد بمثابة اجتهادات وشائعات لم تحدث".

يذكر أن نادى الأهلى يمتلك فى مركز رأس الحربة الثلاثى مروان محسن، وجونيور أجايى، وأليو بادجى، بالإضافة إلى الثلاثى المعار وليد أزارو، وأحمد ياسر ريان، وصلاح محسن.