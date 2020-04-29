رياضة | صدق أو لا تصدق.. نيمار يكلف باريس مليون و400 ألف يورو في المباراة الواحدة

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 29 أبريل 2020 05:34 مساءً - انت الان تقراء خبر صدق أو لا تصدق.. نيمار يكلف باريس مليون و400 ألف يورو في المباراة الواحدة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فجرت تقارير صحافية إسبانية، مفاجأة مدوية، بعدما أشارت إلى أن مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي، البرازيلي نيمار دا سيلفا، يكلف باريس أموالاً ضخمة دون تأثير كبير.

ووفقا لصحيفة ماركا الإسبانية، فأن نيمار شارك فى 80 مباراة فقط على مدار مواسمه الثلاثة بقميص باريس سان جيرمان من إجمالى 155 مباراة، وهو ما يمثل 51% فقط بمتوسط 26 مباراة في الموسم الواحد.

وتابعت الصحيفة أن نيمار يتقاضى 37 مليون يورو صافي من النادى الفرنسي في الموسم الواحد، موضحة أن نيمار يكلف باريس سان جيرمان 1.4 مليون يورو في كل مباراة يلعبها، حيث حصل على 111 مليون يورو في مواسمه الثلاثة خلال 80 مباراة سجل ظهوره فيها وهو ما وصفته الصحيفة بالكارثة الكبرى والفشل.

وعانى نيمار من العديد من الأزمات والإصابات التي لاحقته عقب انضمامه لصفوف سان جيرمان قادماً من برشلونة.