الامارات | تعرف إلى المسلسل الذي يتابعه محمد صلاح في رمضان

شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف إلى المسلسل الذي يتابعه محمد صلاح في رمضان والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف النجم المصري، محمد صلاح عن المسلسل الذي يقوم بمتابعته، ضمن مجموعة الأعمال الدرامية العديدة التي يتم عرضها خلال شهر رمضان.



ونشر لاعب ليفربول الإنجليزي، مقطع فيديو على حسابه الشخصي في "إنستغرام" أثناء متابعته مسلسل "رجالة البيت"، الذي من بطولة كل من أحمد فهمي وأكرم حسني وبيومي فؤاد ولطفي لبيب.



وبث صلاح أكثر من مقطع فيديو في خاصية "ستوري" في تطبيق "إنستغرام"، متفاعلاً مع أحداث الحلقة، ومبدياً إعجابه بها. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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