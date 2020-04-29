الامارات | لاعب أميركي يجمع 800 ألف دولار للمتضررين من "كورونا"

شكرا لقرائتكم خبر عن لاعب أميركي يجمع 800 ألف دولار للمتضررين من "كورونا" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - جمع نجم كرة القدم الأميركية توم برادي 800 ألف دولار من المزاد الخيري الذي أجراه لمساعدة المتضررين من فيروس "كورونا" المستجد.

وكان برادي أحد أبرز نجوم كرة القدم الأمريكية قد طرح حزمة مزايا في مزاد علني لجمع المال من أجل مساعدة المتضررين من وباء كورونا وذلك ضمن مبادرة "الجميع في تحد" التي يشارك فيها العديد من النجوم لجمع التبرعات لصالح المتضررين من هذا الوباء المتفشي عالميا.

وتتضمن حزمة المزايا تذاكر لحضور المباراة الأولى له مع فريقه الجديد تامبا باي بوكانيرز والحصول على القميص الخاص به وكذلك الحذاء الذي سيخوض به المباراة إضافة لفرصة تناول العشاء معه.

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وبلغ إجمالي التبرعات التي جمعها كل النجوم في هذه المبادرة حتى الآن أكثر من 20 مليون يورو.

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