الامارات | رسمياً.. "كاف" يحسم مصير الموسم الكروي في إفريقيا

شكرا لقرائتكم خبر عن رسمياً.. "كاف" يحسم مصير الموسم الكروي في إفريقيا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - خاطب الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" رسميا، الاتحادات الأهلية داخل القارة الافريقية من أجل معرفة قراراتها بشأن الموسم الكروي الحالي.

وطالب الكاف في خطابه من الاتحادات الأهلية تحديد موعد استئناف المسابقات المحلية في الفترة المقبلة، بعد فترة التوقف التي امتدت نحو شهرين بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

وطالب الاتحاد القاري بمعرفة موعد عودة النشاط الكروي في البلدان الأفريقية لتحديد مواعيد مسابقاته في الفترة المقبلة، خاصة مع تأجيله منافسات بطولة إفريقيا للمحليين ودوري أبطال إفريقيا وكأس الاتحاد الافريقي، اضافة الى تأجيل تصفيات افريقيا المؤهلة لنهائيات امم افريقيا في الكاميرون في يناير 2021، والتي كان مقررا لها شهر ان تقام خلال شهر مارس الماضي.

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يذكر أن اتحاد الكرة المصري كان قد أعلن في وقت سابق استمرار تعليق النشاط بما في ذلك بطولة الدوري حتى منتصف شهر مايو المقبل، تماشيا مع قرارات الحكومة التي تتخذ عدة إجراءات للحماية من فيروس كورونا المستجد.

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