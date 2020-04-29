شكرا لقرائتكم خبر عن الدورى الإنجليزى يرى النور من جديد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - بدأ الدورى الإنجليزى الممتاز رؤية الضوء فى نهاية النفق، حيث يثق المسؤولون عن البطولة الإنجليزية، التى تم تعليقها منذ منتصف مارس الماضى، فى عودة التدريبات عاجلا وليس آجلا، وكذلك استئناف المنافسة مطلع يونيو المقبل.

ويرغب المسؤولون فى البريميرليج فى إنهاء الموسم بحد أقصى فى 31 يوليو المقبل، نظرا لاستحالة إنهائه قبل 30 يونيو المقبل.

وذلك لتجنب القضايا المتعلقة بانتهاء عقود بعض اللاعبين (أمثال ويليان لاعب تشيلسى وفيرتونخين لاعب توتنهام) وعقود بعض الجهات الراعية (على سبيل المثال نايكى مع ليفربول) التى تنتهى فى ذلك التاريخ.