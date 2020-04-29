الدورى الإنجليزى يرى النور من جديد

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - بدأ الدورى الإنجليزى الممتاز رؤية الضوء فى نهاية النفق، حيث يثق المسؤولون عن البطولة الإنجليزية، التى تم تعليقها منذ منتصف مارس الماضى، فى عودة التدريبات عاجلا وليس آجلا، وكذلك استئناف المنافسة مطلع يونيو المقبل.
ويرغب المسؤولون فى البريميرليج فى إنهاء الموسم بحد أقصى فى 31 يوليو المقبل، نظرا لاستحالة إنهائه قبل 30 يونيو المقبل.
وذلك لتجنب القضايا المتعلقة بانتهاء عقود بعض اللاعبين (أمثال ويليان لاعب تشيلسى وفيرتونخين لاعب توتنهام) وعقود بعض الجهات الراعية (على سبيل المثال نايكى مع ليفربول) التى تنتهى فى ذلك التاريخ.
ومع تمديد الحجر الصحى المنزلى فى بريطانيا حتى 7 مايو على الأقل، بدأت بعض الأندية فى فتح أبوابها أمام التدريبات، حيث رفع ناديا برايتون وأرسنال، الذى تم إغلاقه بعد ثبوت إيجابية ميكيل أرتيتا، الحظر المفروض على التدريبات، وبمقدور اللاعبين الآن الذهاب للتدريبات بشكل فردى.
ولدى كل لاعب من لاعبى الفريقين جدول زمنى معين خاص به، ويحضر اللاعبون إلى مرافق النادى فى شكل نوبات عمل، على غرار ما كان يفعله وولفرهامبتون، على سبيل المثال، منذ أسابيع.
ويعتبر الحجر الصحى فى بريطانيا أخف مما هو عليه فى بلدان أوروبية أخرى مثل إسبانيا. ويُسمح للمواطنين بساعة واحدة من ممارسة التمارين فى الهواء الطلق، مما يدعو إلى التفاؤل بشأن العودة التدريجية للتدريبات الجماعية.
ووفقا للصحافة الإنجليزية، قد تكون العودة إلى المسابقة فى 8 يونيو المقبل، تاركة ما يقرب من شهرين لإكمال الجولات الثمانى المتبقية من عمر المنافسة (92 مباراة)، بما يفسح المجال أمام إقامة المسابقات الأوروبية فى أغسطس المقبل.
تجدر الإشارة إلى أن الأندية الإنجليزية ستجتمع عن طريق الفيديو كونفرانس، يوم الجمعة المقبل، كما فعلوا فى أسابيع ماضية. وعلى الرغم من وجود موعد محتمل لاستئناف المسابقة، لا تزال هناك العديد من الأسئلة التى يجب حلها، مثل إجراء اختبارات للاعبين لتحديد مدى قدرتهم على اللعب، وما إذا كانت المباريات ستقام بدون جمهور أم لا، وما إذا كان سيتم خوضها فى الملاعب المعتادة أو ستقام فى مكان محدد لتجنب انتشار الوباء. بالإضافة إلى ذلك، أحد الخيارات التى يدرسها المسؤولون هو بث المباريات مجانا تجنبا لتجمعات المشجعين، سواء فى المنزل أو حتى فى الشوارع للاحتفال باللقب على سبيل المثال.
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