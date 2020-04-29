شكرا لقرائتكم خبر عن سموحة يفاوض حارس المقاصة خوفا من رحيل الهانى.. وصدقى يتمسك بحسام حسن والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - ينتظر لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادى سموحة خلال الفترة المقبلة تنفيذ الإدارة قرار صرف جزء من مستحقاتهم المالية المتأخرة، فى إطار الجدولة التى يقوم بها مجلس إدارة النادى برئاسة المهندس محمد فرج عامر، فى ظل أزمة التوقف الحالية.

كان لاعبو سموحة قاموا بصرف قسط شهر فبراير فقط ومنذ ذلك الحين لم يحصلوا على أى مبالغ مالية، ويأمل اللاعبون فى صرف قسط الشهر الجارى الذى يتزامن مع شهر رمضان المبارك.

فيما دخل الجهاز الفنى بقيادة حمادة صدقى فى مفاوضات مع أحمد عادل عبدالمنعم، حارس مرمى مصر المقاصة، للانضمام للفريق السكندرى خلال الانتقالات الصيفية المقبلة، فى ظل رغبة النادى فى دعم هذا المركز، حيث ظهرت فى الأفق محاولات من بعض الأندية الكبرى فى مصر لضمة فى الفترة الأخيرة، وهو الأمر الذى لقى ترحيب إدارة سموحة، فى ظل وجود الحارس عمر صلاح والصاعد حسين تيمور.

على صعيد آخر، تجمدت مفاوضات القطبين الأهلى والزمالك مع سموحة لضم مهاجم الفريق وهدافه حسام حسن، نظرا للمغالاة الكبيرة من مسؤولى سموحة ورفضهم القاطع لمبدأ المقايضة، وكذلك تمسك حمادة صدقى، المدير الفنى للفريق، باللاعب فى ظل عدم الحصول على ضالتهم بالتعاقد مع أحد اللاعبين الأفارقة المتميزين الذين يمكنهم تعويض غيابه حتى الآنِ.

من جانبه، أكد فرج عامر أن الفريق جاهز لاستئناف الدورى فى أى وقت بالرغم من طول فترة التعليق التى أثرت كثيرا على الحالة الفنية والبدنية للاعبين فى جميع الفرق. وأضاف أن الجهاز الفنى لسموحة بقيادة حمادة صدقى، وضع برنامجا تدريبيا جيدا يؤديه اللاعبون فى منازلهم ويتواصل معهم بشكل مستمر للاطمئنان على أحوالهم. وأشار عامر إلى أن عودة الدورى ستكون طوق النجاة للأندية التى تضررت ماديا كثيرا خلال الفترة الماضية، ونأمل فى زوال غمة كورونا ونعود للحياة الطبيعية ويستطيع الفريق خوض المباريات بدون خطورة. وتابع أن النادى ملتزم بتسديد جميع مستحقات اللاعبين والأجهزة الفنية المختلفة بالنادى.

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