شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يرفض تمديد إعارة «أحداد» إلى الرجاء المغربى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - رفض مجلس إدارة نادى الزمالك، برئاسة مرتضى منصور، تمديد إعارة حميد أحداد، لفريق الرجاء المغربى، لموسم جديد، بعدما أبدى مسؤولو النادى المغربى رغبتهم فى الإبقاء على أحداد، فى ظل تألقه مع الفريق بشكل متميز خلال الفترة التى شارك فيها مع الفريق طوال الموسم الحالى، قبل توقف النشاط الرياضى.

وشدد مسؤولو الزمالك على أنه فى حالة الرغبة على الإبقاء على اللاعب، فسيكون عن طريق التقدم بعرض شراء نهائى، وليس على سبيل الإعارة، فى ظل سياسة مجلس إدارة النادى الجديدة، بإلغاء فكرة الإعارة بداية من الموسم المقبل.

وينتظر أن يحسم مسؤولو الرجاء موقفهم من اللاعب خلال الأيام المقبلة، وبحث إمكانية التقدم بعرض لشراء أحداد نهائياً من الزمالك.

وأعلن مرتضى منصور إلغاءه فكرة إعارة اللاعبين، بداية من الموسم المقبل، مشدداً على أن أى ناد يرغب فى ضم أى لاعب، عليه التقدم بعرض شراء نهائياً للاعب.

فيما شدد منصور على سلامة موقف ناديه فى قضية حمدى النقاز، وقال: موقفنا سليم مليون فى المائة فى تلك القضية، مؤكداً على ثقته الكبيرة فى أن تعيد المحكمة الرياضية حق الزمالك فى تلك القضية، وإلغاء حكم أول درجة للاتحاد الدولى لكرة القدم، الذى اعتمد على أوراق غير صحيحة، قدمها اللاعب الهارب، ضمن مستنداته، مشدداً على وجود بند فى العقد المبرم بين الزمالك، واللاعب، والموثق فى اتحاد الكرة، يقضى بعدم الاعتراف بأى أوراق أو ملاحق منفصلة عن العقد، مما ينسف فكرة النظر لأى أوراق يقدمها اللاعب فى مستنداته بعيداً عن العقد الأصلى، خصوصاً أن تلك الأوراق غير صحيحة، وغير موقعة من أى مسؤول من النادى.

يأتى هذا فى الوقت الذى يواصل فيه باتريس كارتيرون الاطمئنان على الحالة البدنية للاعبيه، من خلال إجراء اختبارات القياسات الخاصة بمستويات اللياقة البدنية، والأوزان، بعد توقف التدريبات داخل المستطيل الأخضر، منذ فترة طويلة، بسبب توقف النشاط الرياضى، كإجراء احترازى، لمواجهة تفشى وباء كورونا.

وأثنى المدير الفنى على التزام اللاعبين بالتدريبات التى حددها لهم، والتى حافظت بشكل كبير على مستوياتهم البدنية، من خلال تحليله للتقارير البدنية، المقدمة له بمعرفة الدكتور محمد أسامة، طبيب الفريق.

وحدد كارتيرون مرحلة جديدة من التدريبات ليؤديها اللاعبون خلال الحظر فى منازلهم، وتتضمن رفع معدلات الأحمال البدنية، وزيادة المدة التى يقضيها كل لاعب فى المران، للتغلب على محدودية التمرينات التى يستطيع اللاعبون تأديتها داخل منازلهم.

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وطلب كارتيرون من جهازه المعاون إعداد تقرير مفصل عن قطاع الناشئين بالنادى، والمجموعة المرشحة للتصعيد للمران مع الفريق فى الموسم المقبل.

وطالب مجلس الإدارة، المدير الفنى، بضرورة حسم موقفه من اللاعبين المعارين، الذى يرغب فى إعادتهم للفريق خلال الفترة المقبلة، حتى يتم

عرض المجموعة التى لايرغب فى إعادتها للبيع.

من ناحية أخرى، يواصل محمود عبدالعزيز، لاعب الوسط، المرحلة الثالثة من برنامجه التأهيلى، لعلاجه من قطع الرباط الصليبى، الذى تعرض له وأجرى له جراحة فى ألمانيا، وبات فى حكم المؤكد بدء اللاعب مرحلة الجرى حول الملعب بعد شهرين، ليكون جاهزا بعدها للدخول فى التدريبات الجماعية مع الفريق، تمهيداً لمشاركته فى عدد من المباريات الودية، ليكون جاهزاً للمشاركة فى المباريات الرسمية التى غاب عنها منذ تعرضه لإصابة القطع فى الرباط الصليبى.