شكرا لقرائتكم خبر عن «حطب»: الأوليمبية أعدت خطة لتجهيز المنتخبات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف المهندس هشام حطب، رئيس اللجنة الأوليمبية المصرية، عن إرسال اللجنة الأوليمبية تصورا إلى وزارة الشباب والرياضة تضمن خطة تجهيز وتأهيل المنتخبات الوطنية خلال الفترة المقبلة.

وأضاف حطب أن اللجنة الأوليمبية أعدت خطة من أجل عودة التدريبات للاعبين المتأهلين لدورة الألعاب الأوليمبية طوكيو 2021، وأيضًا المجموعة التى تمتلك فرص التأهل من خلال التصفيات التى تم تأجيلها حاليا، ومن المتوقع أن تعود بعد الانتهاء من أزمة فيروس كورونا.

وأوضح أن الخطة تتضمن تواجد اللاعبين فى مكان تدريبى مثل المركز الأوليمبى، ويتم اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية الطبية والوقائية اللازمة للاعبين والمدربين والإداريين الذى يدخلون المعسكر، وعدم خروجهم نهائيا، وهذا بهدف تجهيز اللاعبين وإعادة تأهيلهم بعد فترة التوقف الحالية، وهذا البرنامج للاعبين المتأهلين للأوليمبياد والمجموعة التى ستشارك فى التصفيات فقط.

وأشار إلى أن اللجنة الأوليمبية المصرية خاطبت جميع الاتحادات من أجل تجهيز برنامج لمدة 12 شهرًا للفترة المقبلة، لمواجهة القرارات التى من المتوقع أن تصدر بعد الانتهاء من فيروس كورونا، وستبدأ اللجنة الأوليمبية فى مناقشة الاتحادات فى هذه البرامج من خلال جلسات بداية من يوم الخميس المقبل، بحضور مندوبين من وزارة الشباب والرياضة لتجهيز خطة كاملة للنشاط الرياضى حتى نكون جاهزين لاستئناف النشاط الرياضى فى أى وقت من أجل مصلحة جميع اللاعبين، وأيضا معرفة احتياجات الاتحادات مبكرًا.

من ناحية أخرى، أرسلت اللجنة الأوليمبية المصرية خطابًا إلى اللجنة الأوليمبية الدولية، تفيد فيه بالأضرار التى وقعت على الاتحادات الرياضية من تأجيل أوليمبياد طوكيو للعام المقبل.

وطلبت اللجنة الأوليمبية المصرية من الأوليمبية الدولية دعم الاتحادات الرياضية وتعويضها عن الأضرار التى لحقت بها بسبب تأجيل الأوليمبياد، كما تتواصل اللجنة مع جميع اللاعبين والمدربين الذين خضعوا للحجر الطبى بعد إعادتهم، وذلك للاطمئنان على حالتهم بعد مرور 15 يومًا على عودتهم من الخارج.

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