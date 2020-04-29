شكرا لقرائتكم خبر عن 400 مليون دولار خسائر إلغاء الدورى الفرنسى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تلقى الدورى الفرنسى ضربة موجعة بعد إلغائه من جانب الحكومة الفرنسية، بسبب انتشار فيروس «كورونا» خلال الفترة الحالية، حيث أعلن إدوارد فيليب، رئيس الوزراء الفرنسى، نهاية الموسم الرياضى للدورى الفرنسى لكرة القدم، مشيرًا أنه تم إلغاء أى أحداث رياضية بما فيها التى تقام خلف الأبواب المغلقة أى بدون جمهور، حتى شهر سبتمبر القادم.

ولم يتم التطرق لمصير بطل المسابقة أو الهابطين للدرجة الأدنى أو الصاعدين للدورى، لكن كل التقارير الصحفية تشير أن القرار سيتم اتخاذه بواسطة الاتحاد الفرنسى لكرة القدم فى شهر مايو، بإلغاء الموسم وكأنه لم يكن دون اعتماد نتائج المسابقة، ما يعنى لا بطل لهذا الموسم، ولا هابطين للدرجات الأدنى أو صاعدين للدورى.

وذكرت صحيفة «ليكيب» الفرنسية، أن خسائر إلغاء الدورى المحلى ستصل لـ 400 مليون يورو، مشيرة إلى أن رابطة الدورى ستخسر مبلغ ٢٠٠ مليون من حقوق البث و١٣٠ مليون من إيرادات المباريات الخاصة بحضور الجمهور، و60 مليون إيرادات تجارية.

وأضافت الصحيفة أن رابطة المحترفين تدرس كافة جوانب الأمر، للتعامل مع قرارات الحكومة الفرنسية.

ويغرد فريق باريس سان جيرمان منفردا بصدارة جدول ترتيب الدورى الفرنسى برصيد 68 نقطة قبل توقفه فى منتصف مارس الماضى، متفوقا بفارق 12 نقطة على مارسيليا صاحب المركز الثانى برصيد 56 نقطة، فيما يأتى رين ثالثا برصيد 50 نقطة، يليه ليل رابعا بـ49 نقطة.

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