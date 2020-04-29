شكرا لقرائتكم خبر عن «الشناوى» يشترط مساواته بـ«الحاوى» لتمديد تعاقده مع الأهلى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أبلغ محمد الشناوى، حارس مرمى الفريق الكروى الأول بالنادى الأهلى، سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة، موافقته على تمديد عقده 3 سنوات جديدة بخلاف السنتين المتبقيتين، مشترطاً مساواته بوليد سليمان والحصول على 12 مليونا فى الموسم، باعتباره آخر عقد تم تجديده للاعبين من أصحاب الفئة الأولى.

ويتضمن عقد الشناوى حصوله على 5 ملايين فى السنة، وأكد اللاعب رغبته فى الاستمرار ضمن صفوف القلعة الحمراء وأنه لا يفكر حاليا فى خوض تجربة الاحتراف الخارجى أملا فى حصد أكبر عدد من الألقاب مع الأهلى بما يؤهله للحفاظ على مكانته كحارس أساسى لمنتخب مصر.

من جهة أخرى، تسبب بيتسو موسيمانى، المدير الفنى لصن داونز، فى تعطيل صفقة انتقال الأورجوانى سيرينو إلى الأهلى فى ظل حاجة الفريق إلى جهوده فى البطولات المحلية التى ينافس عليها صن داونز الموسم الحالى بعد وداعه دورى أبطال إفريقيا أمام الأهلى.

فى شأن آخر، وافقت إدارة الأهلى على تمديد إعارة حسين السيد «مارسيلو» لنادى الصفاقسى التونسى بعدما وافق رينيه فايلر، المدير الفنى، على استمرار اللاعب فى تجربته الاحترافية الخارجية بداعى تواجد ثلاثة عناصر مميزة فى مركزه، وينتظر أن يتم الاتفاق النهائى على تمديد الإعارة خلال الأيام المقبلة، فيما طلب فايلر تقريرا شاملا عن حالة كل لاعب بالفريق ووزنه، وذلك فى إطار متابعته المستمرة لجميع عناصر الفريق منذ تعليق النشاط الكروى بسبب فيروس كورونا، وتم تكليف توماس بينكيل، مخطط الأحمال، بكتابة التقرير، حيث يتولى الأخير مسؤولية متابعة تدريبات اللاعبين داخل المنازل، كما طلب المدير الفنى تقريرا من لجنة التعاقدات عن اللاعبين المرشحين للانضمام للقلعة الحمراء يتضمن سيرة ذاتية عن كل لاعب حتى يتمكن من حسم القرار النهائى بشأن الصفقات الجديدة المقرر إتمامها خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

على الجانب الآخر، نفى حسام عاشور، ما تردد بشأن اتخاذه قرار اعتزال كرة القدم بنهاية الموسم الجارى.

وتم تداول تصريحات لعاشور، على مواقع التواصل الاجتماعى عبر صفحة على «فيس بوك» تحمل اسمه، تشير إلى أنَّه اتخذ قراره بالاعتزال وقبول عرض الأهلى بالموافقة على العمل بالنادى بنهاية الموسم الجارى.

وقال عاشور: «ما كُتب غير صحيح، ولا صلة لى بهذا الحساب على الإطلاق. لم أحسم قرارى حتى الآن سواء بالاعتزال أو البحث عن خوض تجربة جديدة».

Advertisements

كان الأهلى رفض التجديد لعاشور، الذى ينتهى تعاقده مع القلعة الحمراء بنهاية الموسم الجارى، بداعى رفض المدرب رينيه فايلر بقاءه لكبر سنه، وهبوط مستواه، وكشف اللاعب فى تصريحات سابقة أنه يملك أكثر من عرض خارجى وبالدورى المصرى، لكنه لم يحسم موقفه بعد.

من ناحية أخرى، طلب توماس بيكنيل، مخطط الأحمال، من لاعبى الفريق إرسال قياسات الوزن الخاصة بهم بالفيديو من أجل الاطمئنان على أوزانهم بسبب طول فترة بقائهم فى المنازل للتأكد من عدم زيادة الأوزان، وذلك بناء على طلب رينيه فايلر الذى شدد على مخطط الأحمال بضرورة مراقبة الأوزان وحذر من الزيادات لرغبته فى الحفاظ على الحالة البدنية للاعبين تحسبا لعودة النشاط الكروى فى أى وقت.