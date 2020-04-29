شكرا لقرائتكم خبر عن برشلونة يخطط لبيع «نيتو» من أجل التعاقد مع حارس الكاميرون والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يخطط نادي برشلونة الإسباني لبيع حارسه البرازيلي نيتو بعد موسم واحد فقط من انتقاله إلى كامب نو قادمًا من فالنسيا الإسباني من أجل التعاقد مع حارس أياكس الهولندي أندريه أونانا.

وحسب صحيفة «ماركا» الإسبانية، فقد يغادر الحارس البرازيلي صاحب الـ 30 عامًا في الصيف لأي ناد يستطيع دفع المبلغ المطلوب وهو 20 مليون يورو.

وأوضحت الصحيفة أن الفريق الكتلوني يسعى للتعاقد مع حارس المنتخب الكاميروني «أونانا» من أجل منافسة الألماني مارك-أندري تير شتيجن على حراسة مرمى الفريق.

وكان «أونانا» قد بدأ مسيرته في أكاديمية برشلونة «لا ماسيا»، وقد عبر مؤخرًا عن استعداده للرحيل عن أياكس مع فتح سوق الانتقالات الصيفية القادم.