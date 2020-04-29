شكرا لقرائتكم خبر عن بسبب كورونا.. «البصق» ممنوع في الدوري المغربي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قرر الاتحاد المغربي لكرة القدم «الجامعة الملكية» تطبيق توصية الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، الذي ينص على منع اللاعبين من ممارسة عادة البصق بعد استئناف المنافسات المعلقة بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

وفقا لما نشرته صحيفة «LE360» المغربية، أنه بعد اقتراح ارتداء لاعبي كرة القدم للكمامات خلال المباريات، خرج رئيس اللجنة الصحية في الاتحاد الدولي لكرة القدم ليقترح حظر عادة البصق خلال المباريات، ومعاقبت المخالفين «بالبطاقة الصفراء».

وأشار البروفسور ميشال دهوج، رئيس اللجنة الصحية في فيفا، إلى أنه يجب أن يتم حظر البصق خلال المباريات تماما، عند عودة كرة القدم مجددا بعد توقفها بسبب تفشي فيروس كورونا.

وقال دهوج، هذه ممارسة شائعة في كرة القدم وليست صحية للغاية. عندما نستهل كرة القدم مجددا، أعتقد انه يجب تجنب هذا الأمر قدر الإمكان.

وتستعد أندية كرة القدم لعودة محتملة للمنافسات، في الأشهر المقبلة، والتي من الحتمل أن تعود بإجراءات صارمة وتغييرات في عادات وتقاليد اللاعبين والأندية.

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