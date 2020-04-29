شكرا لقرائتكم خبر عن كوريا تستأنف النشاط الكروى 9 مايو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - ذكرت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء أن كأس الاتحاد الكورى لكرة القدم ستنطلق فى التاسع من مايو وبعد يوم واحد من الموعد المحدد لانطلاق الدورى المحلى الذى تأجلت انطلاقته بسبب جائحة «كوفيد- 19».

ونقلت الوكالة عن الاتحاد الكورى الجنوبى قوله إن البطولة، التى كان من المفترض أن تنطلق فى 14 مارس، ستقام فيها مباريات الأدوار الأولى دون مشجعين. وسيشهد الدور الأول مشاركة 32 فريقا من أندية شبه المحترفين والهواة من الدرجات الأدنى. وسيتأهل الفائزون للعب مع فرق من الدرجتين الثالثة والثانية بدءا من السادس من يونيو. وستقام مباريات دور الثمانية فى 29 يوليو بينما من المنتظر إقامة الدور قبل النهائى فى 28 أكتوبر.

وقال التقرير إن موعد النهائى، الذى سيقام بنظام الذهاب والإياب، سيتحدد فى وقت لاحق. وأضاف أن موعد المباريات قد يتغير وفقا للموقف من الوباء الذى أصاب أكثر من عشرة آلاف شخص وقتل حوالى 250 بالبلاد. وكانت كوريا الجنوبية من أوائل الدول التى نجحت فى احتواء انتشار الفيروس ما دعا رابطة الدورى لاتخاذ قرار بانطلاق المسابقة بعد أكثر من شهرين من التأجيل.