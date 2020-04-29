شكرا لقرائتكم خبر عن فتح الباب أمام استئناف التدريبات بالدورى الأمريكى للسلة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلنت رابطة دورى كرة السلة الأمريكى للمحترفين التعديلات الخاصة باستخدام الملاعب التدريبية للفرق وتدريبات اللاعبين، والتى لن يسرى مفعولها قبل 8 مايو المقبل فى المدن التى خففت من إجراءاتها الاحترازية التى جرى تطبيقها تزامنًا مع أزمة فيروس كورونا المستجد.

وألمح بيان للرابطة إلى إمكانية إجراء تعديلات على موعد انطلاق التدريبات إذا حدثت أى تطورات.

وتوقف دورى السلة الأمريكى فى 11 مارس الماضى، لكن دون الإعلان عن إلغاء أى مباراة، فى الوقت الذى قال فيه آدم سيلفر، مفوض البطولة، يوم 17 إبريل الجارى، إن المسابقة ليست فى وضع يسمح لها باتخاذ أى قرارات حول استئناف اللعب، وإنه من غير الواضح موعد عودة المباريات.

وكشفت شبكة «أى إس بى إن» أن رابطة الدورى الأمريكى لكرة السلة تخطط لاستئناف النشاط بشكل فورى فى الولايات التى جرى تخفيف الإجراءات الاحترازية بها، قبل أن يعلن فريق أتلانتا هوكس، الذى يقع فى جنوب شرق جورجيا، رفضه تلك الخطوة.

الدورى الأمريكى للمحترفين يستعد للعودة من جديد بعد التوقف بسبب كورونا

وفى الوقت الذى استؤنفت فيه بعض الأعمال فى جورجيا منذ يوم الجمعة الماضى، بجانب إعادة فتح المسارح والمطاعم بدءا من يوم الإثنين، لكن بقيود محددة، لكن ذلك لم يمنع كيشا بوتومز، عمدة أتلانتا، يوم الجمعة الماضى، من القول فى تصريحات لشبكة «سى إن إن»: «ابق فى منزلك، لم يتغير أى شىء».

وللحيلولة دون وقوع أى انتكاسات سيتم السماح للاعبين بإجراء حصص تدريبية منفردة بقيود محددة مع تلقيهم العلاج داخل المرافق التابعة للفرق بشكل تطوعى فى المدن غير الخاضعة للتدابير الاحترازية الحكومية.

ولن يتم السماح بتواجد أكثر من 4 لاعبين داخل المرفق التابع للفريق فى وقت واحد، كما لن يتم السماح بمشاركة المدربين أو المدربين المساعدين فى الأنشطة الجماعية.

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وشددت الرابطة على أنها ستعمل مع الفرق الموجودة فى الولايات التى مازالت تخضع لإجراءات احترازية مثل نيويورك لإيجاد حلول بديلة للاعبى هذه الفرق.