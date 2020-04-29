شكرا لقرائتكم خبر عن ألكسندر زفيريف يتطلع للمشاركة فى كأس ديفيز والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اعترف نجم التنس الألمانى ألكسندر زفيريف، برغبته فى المشاركة ببطولة كأس ديفيز لفرق الرجال هذا العام، رغم أنه لا يزال على انتقاداته للنظام الجديد للبطولة.

وقال زفيريف فى مقابلة نشرتها مجلة كيكر: «إذا لم نخض أى بطولة حتى نوفمبر المقبل، وكانت بطولة مدريد هى أول بطولة، سأكون راغبا فى اللعب مجددا،ولكن علينا إلقاء نظرة».

وتسبب وباء كورونا فى إيقاف جميع بطولات التنس منذ مارس الماضى وحتى منتصف يوليو المقبل على الأقل.

ورغم تصريحاته، لا يزال زفيريف متحفظًا على النظام الجديد لبطولة كأس ديفيز. وقال اللاعب: «أتطلع للمشاركة فى المسابقات الثلاث الممكنة لى بدورة الألعاب الأولمبية».

وتابع: «أود أيضًا المشاركة فى كأس الرابطة العالمية لمحترفى التنس، كما أحب كأس ديفيز بالفعل طالما كانت هى كأس ديفيز الحقيقية».

وكانت بطولة كأس ديفيز أقيمت فى العام الماضى بنظامها الجديد، حيث يتحدد الفائز باللقب من خلال مرحلة نهائية لبطولة يشارك فيها 18 فريقا بالعاصمة الإسبانية مدريد.

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