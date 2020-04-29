شكرا لقرائتكم خبر عن «كاف»: لم نحدد موعد استئناف دوري الأبطال.. مازال الوقت مبكرًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - نفى عبدالمنعم باه، أن يكون الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف»، قام بتحديد موعد يونيو المقبل، لإجراء نصف نهائي بطولتي دوري أبطال أفريقيا وكأس الاتحاد الإفريقي «الكونفيدرالية».

وقال الكاتب العام للاتحاد الإفريقي، في تصريح لموقع «Le360 سبور» :«حتى الآن، لم يتم اتخاذ قرار. مازال الوقت مبكرا لإعادة جدولة المباريات».

وكانت مجموعة من التقارير الصحفية المصرية أعلنت أن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، حدد موعدا لنصف نهائي دوري الأبطال وكأس الاتحاد الإفريقي بنهاية يونيو.

جدير بالذكر أن الكاميرون ستستضيف نهائي دوري أبطال إفريقيا والمغرب نهائي الكونفيدرالية.

كان الاتحاد الإفريقي علق المسابقات الرياضية المتلقة بنشاط كرة القدم بسبب تفشي فيروس كورونا الذي انتشر مؤخرا في بلدان عديدة ومنها الشرق الأوسط.

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