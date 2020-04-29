شكرا لقرائتكم خبر عن «سافيولا» يحذر «لاوتارو»: اللعب مع «ميسي» ليس سهلًا كما يبدو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حذر خافيير سافيولا، نجم برشلونة ومنتخب الأرجنتين السابق، مهاجم نادي إنتر ميلان لاوتارو مارتينيز من صعوبة اللعب مع مواطنهما ليونيل ميسي، قائد البلوجرانا.

ويرتبط «لاوتارو» بالانتقال إلى قلعة «كامب نو» خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة، إذ وضعه الفريق الكتلوني على رأس أولويات تعاقداتهم الجديدة من أجل تعزيز مركز قلب الهجوم مع بلوغ النجم الأوروجواني لويس سواريز سن الـ 33.

ورغم مشاركة «لاوتارو» و«ميسي» معًا في المنتخب الأرجنتيني خلال 8 مباريات سابقة، إلا أن أي منهما لم يصنع للآخر أهدافًا.

وأكد «سافيولا» لموقع «جول» العالمي أن لاوتارو مارتينيز سيكون مفيدًا لبرشلونة، موضحًا: «جميعنا نعلم ما يعنيه اللعب بجوار سواريز وميسي ولاعبين رائعين آخرين»، إلا أنه أشار إلى أن اللعب مع هؤلاء ليس سهلًا.

وأضاف: «ديبالا قال إنه كان من الصعب اللعب مع ميسي وأنا أسانده في هذا الرأي لأن اللعب مع ميسي يتطلب درجة عالية من التركيز لتكن على نفس إيقاعه».

واختتم نجم الأرجنتين السابق: «يبدو اللعب مع ميسي سهلًا لكنه ليس كذلك».

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