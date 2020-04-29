شكرا لقرائتكم خبر عن بعد اقتراب السعودية من شراء النادي.. «بوكيتينو» الخيار الأول لتدريب نيوكاسل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - دخل الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو، مدرب فريق توتنهام السابق، كخيار أول لتعيينه مديرا فنيا لفريق نيوكاسل، في ظل الإدارة الجديدة للنادي، والتي تنتظر إتمام إجراءات استحواذ صندوق الاستثمار العام السعودي على نادي نيوكاسل يونايتد.

وبحسب موقع «سكاي سبورتس»، الملاك الجدد لنيوكاسل على استعداد لدفع 19 مليون جنيه استرليني في السنة لبوكيتينو لتولي مسؤولية الإدارة الفنية بالنادي، خاصة وأن مدرب توتنهام السابق، عاطل عن العمل منذ نوفمبر الماضي، ومن المعروف أنه حريص على العودة إلى الدوري الممتاز.

ووفقًا للموقع، سيظل ستيف بروس، المدير الفني الحالي للفريق، حتى نهاية الموسم الحالي، على الرغم من أنه لا يزال من غير الواضح متى سيكون ذلك.