الأهلى يستفسر من هيدرسفيلد عن العروض الرسمية لرمضان صبحى

جدة - عمرو شويل استفسر مسئولو النادي الأهلي عن العروض الرسمية التي تلقاها رمضان صبحي لاعب وسط الفريق المعار من نادي هيدرسيفلد الانجليزي لشرائه خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة فى ظل ما يتردد فى وسائل الإعلام عن تلقيه عروضا أوروبية.

جاء استفسار مسئولو الاهلي عن طريق نادر شوقي وكيل اعمال رمضان صبحي حتي تكون هناك رؤية واضحة خلال مفاوضات الاهلي مع هيدرسيفلد لضم اللاعب بشكل نهائي بعد الاتفاق مع رمضان ووكيله علي كافة تفاصيل عقده الجديد في الاهلي ويتبقي الاتفاق مع النادي الانجليزي

كانت إدارة القلعة الحمراء قد تراجعت عن موقفها السابق بشأن عدم التفاوض مع هيدرسفيلد الإنجليزى لشراء اللاعب نهائياً، وقررت الدخول فى مفاوضات لضم اللاعب بعد انتهاء الإعارة.

بعد أن تراجع النادى الإنجليزى ويُقرر تخفيض المبلغ المطلوب للاستغناء عن اللاعب، من 9 ملايين جنيه إسترلينى إلى 5 ملايين دولار تقريباً للاستغناء عن نجم الأهلى نهائياً، وهو مبلغ فى متناول الأهلى لاسيما أنه من الممكن تخفيض هذا المبلغ عند التفاوض.

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جاء تخفيض النادى الانجليزى لمقابل المادي المطلوب للاستغناء عن رمضان صبحي بعد أن تأثر النادى الإنجليزى مثل جميع أندية العالم بوباء "كورونا" الذى سيكون له تأثير سلبى بنسبة كبيرة فى تخفيض أسعار اللاعبين.

وكان نادر شوقى، وكيل أعمال رمضان صبحى،قد أكد من قبل أن هناك أندية من أوروبا وتحديداً من إيطاليا وتركيا بجانب إنجلترا ترغب فى ضم رمضان صبحى، ولكن ربما يختلف الوضع حالياً وتتراجع هذه الأندية على خلفية وباء كورونا الذى قد يجعل العديد من أندية العالم تُعيد حساباتها فى الصفقات الجديدة.

أما موقف رمضان صبحى فقد أعلن مؤخراً أنه يرغب فى العودة لأوروبا، لكن ربما تتسبب أزمة "كورونا" فى بقاء اللاعب، خاصة إذا وجد أن العروض المُتاحة أمامه فى أوروبا من أندية صغيرة ولن تُحقق طموحه الاحترافى وسيكون من الأفضل وقتها البقاء فى الأهلي.