شكرا لقرائتكم العطار: خطاب الكاف لتنظيم المسابقات وليس لمعرفة مصير الدوري المصري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد وليد العطار المدير التنفيذي لاتحاد الكرة، أن الاتحاد الافريقي لكرة القدم "كاف" يرغب في تنظيم خطة لعودة النشاط الرياضي لذا قام باستطلاع آراء الاتحاد الأهلية وأرسل هذا الخطاب لكل الاتحادات التابعة له.

قال العطار خلال تصريحات إذاعية خطاب الكاف ليس كما صور البعض بضرورة معرفة موقف اتحاد الكرة من استكمال الدوري أو إلغائه قبل يوم 5 مايو ، وإنما إجراء عادي للاستعلام عن الجدول الخاص بالمساقات المصرية حتى لا يتعارض مع الجدول الخاص بمسابقات الكاف ولا يتعارض مع الجدول المحلي.

شدد على أن مسئولي اتحاد الكرة جهزوا السيناريوهات والتصور اللازم لعودة النشاط، وهذا العمل أخذ وقتا طويلا ، ولدينا خطة طبية ووقائية وفنية ، ووضع جداول مختلفة للتعامل مع الموقف.

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أشار إلى أنهم ينتظرون الضوء الأخضر في عودة النشاط ليتم الكشف عن حجم الجهد الذي تم انجازه، وهل سيتم اللعب في كل الاستادات ام بنظام بطولة مجمعة وننتظر الموقف من وزارة الصحة لاننا جزء من منظومة كاملة.

أضاف أن اللجنة الخماسية مستمرة حتى 31 يوليو المقبل، وقرار التمديد الاو اجراء انتخابات وفقا لقرار الفيفا، مشيرا إلى أن الجمعية العمومية لمناقشة اللائحة سيتم إجراؤها عقب انتهاء أزمة كورونا، وأنه لا يوجد مقترح بإجراؤها بنظام الفيديو كونفرانس.