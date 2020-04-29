شكرا لقرائتكم انفراد.. تفاصيل عقد عمر جابر مع بيراميدز فى الموسم الجارى.. صور ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل انفرد "الخليج 365" بالحصول على نسخة من عقد عمر جابر فى الموسم الجارى مع الفريق الكروى الأول بنادى بيراميدز، والذى يحصل اللاعب خلاله على مبلغ مالى يتخطى الـ 21 مليون جنيه.

وجاءت قيمة عقد عمر جابر مع بيراميدز فى الموسم الحالى 2019 -2020 لتساوى ما يقرب من 18 مليون جنيه شاملة نسبة المشاركة المنصوص عليها وتبلغ 4 ونصف مليون جنيه، بالإضافة إلى حصوله على 22.5% من قيمة المبلغ والمستحقة للضرائب، ليتخطى بذلك اللاعب حاجز الـ 21 مليون جنيه فى الموسم الحالى.

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وكان اسم عمر جابر ارتبط بالعودة لنادى الزمالك بعد نهاية الموسم الجارى، من أجل تدعيم صفوف الفريق الأبيض، إلا أن قيمة العقد الضخم الذى يحصل عليه بيراميدز دفعت اللاعب للتمسك بالبقاء مع فريقه وعدم العودة لميت عقبة.

رئيس نادى الزمالك، كان أبدى رغبته فى استعادة عمر جابر، مشددًا على أنه أحد أبناء القلعة البيضاء ويستطيع اللعب فى أكثر من مركز مثل الظهير الأيمن ووسط الملعب، وهو ما يُفيد الفريق بالموسم المقبل.

خرج عمر جابر من الزمالك 1 يوليو 2016، لينضم إلى صفوف بازل السويسرى، ومنه إلى لوس أنجلوس الأمريكى، على سبيل الإعارة فى يناير 2018، ثم العودة إلى بازل ومنه إلى بيراميدز يوم 12 يوليو 2018.

1372 يومًا هى عُمر رحلة عمر جابر منذ خروجه من الزمالك وانتقاله إلى بازل السويسرى يوم 1 من يوليو 2016، حتى موعد الإعلان عن ترحيب مرتضى منصور، بعودته إلى الزمالك.

وكان عمر جابر قد صُعد إلى الفريق الأول بنادى الزمالك، موسم 2010، ليشارك معه على مدار 6 مواسم، 158 مباراة، أحرز خلالهم 13 هدفًا وصنع 15 هدفًا، فيما تلقى 21 إنذارا، كان من بينهم 26 مباراة فى دورى أبطال إفريقيا أحرز خلالم هدفين وصنع 5 أهداف.

وتوج عمر جابر مع الزمالك بـ 4 بطولات، كانت بدايتها كأس مصر مواسم 2012 – 2013، و2013 – 2014، و2014 – 2015، والدورى الممتاز موسم 2014 – 2015 فيما شارك مع بيراميدز فى 58 مباراة، أحرز خلالهم هدفًا وصنع 4 أهداف، وساهم مع زملاءه فى التأهل إلى دور نصف النهائى من بطولة الكونفدرالية الإفريقية حيث من المقرر، أن يواجه بيراميدز نظيره حوريا الغيني.