شكرا لقرائتكم حازم إمام: أفكر في خوض تجربة التدريب والكسل وراء تأخر هذه الخطوة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف حازم إمام عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة السابق أنه يحرص على الصلاة وقراءة القرآن والجلوس مع أبناؤه وتناول السحور مع الأسرة خلال فترة الحجر الصحي بسبب انتشار فيروس كورونا ، بعكس السنوات الماضية التي كنا نقضي مناسبات كثيرة في الإفطار والسحور خارج المنزل، مشددا علىأنه يحاول استغلال الشق الإيجابي من أزمة كورونا في البقاء بجوار أسرته.

قال إمام خلال تصريحات إذاعية للشباب والرياضة ببرنامج النجوم فى رمضان الذى يقدمه محمد الليثي: أن اتحاد الكرة ينتظر إقدام أحد الاتحادات الرياضية على خطوة استكمال النشاط ، حتى لا يكون الموضوع غريب وخشية من تعرض أي فرد للإصابة فيكون موقفه صعب، مشددا على أن وجود تجارب سابقة في استكمال النشاط خارج مصر سيؤثر على الرأي العام، مطالبا بأن يتم تحديد فنادق محددة وملاعب معقمة حال استكمال النشاط.

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كشف: كنت أشجع أندية أوروبية مثل ميلان الايطالي وأرسنال ولكن الوضع تغير مع تراجع نتائج هذه الفرق ولا أشجع سوى الزمالك حاليا، وان كنت أحب أداء مانشستر سيتي الانجليزي، لاسيما أنه يقدم مستويات طيبة مع بيب جوارديولا.

أوضح أنه كسول بشأن التفكير في العمل بالتدريب وان كان يتمنى خوض التجربة وأن يكون مدربا، ويرغب في خوض عدة دورات ومعايشات في أوروبا ، ولكن هذا غير متاح له حاليا في ظل أعماله الخاصة في مصر، منتقدا قيام بعض اللاعبين بافشاء أسرار زملائهم أو مدربيهم بعد فترة طويلة، وهي طريقة غير محترمة بالمرة.