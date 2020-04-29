شكرا لقرائتكم الثعلب: لازم التعامل مع محمد صلاح في الحقوق التجارية يكون بالورقة والقلم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل طالب حازم إمام عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة السابق بأن يكون التعامل مع محمد صلاح لاعب ليفربول بالورقة والقلم في الأمور التجارية، لاسيما وأنه ملتزم في الشق الفني والتواجد في معسكرات المنتخب، وأن يكون هناك شخص مسئول مسئولية مباشرة عن أزمة النجم المصري، مضيفا أن عقود صلاح مختلفة عن أي لاعب، ولابد أن يكون هناك شخص من مسئولي التسويق باتحاد الكرة مكلف بادارة ملف صلاح التجاري مع اتحاد الكرة.

استطرد خلال تصريحات لاذاعة الشباب والرياضة برنامج النجوم فى رمضان الذى يقدمه محمد الليثي: العمل الاداري لا يستهويني خلال الفترة القادمة حتى على مستوى الأندية، ولكن من الوارد أن تتغير المور في المستقبل، مشيرا غلى أنه يرغب في احصل على راحة مدة 4 سنوات وبعدها قد يعيد التفكير في الأمر، ولكن حاليا أرفض دخول العمل العام بشكل نهائي.

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شدد على أنه لن يخوض انتخابات اتحاد الكرة المقبلة، مؤكدا أن تواجد مع شخصيات محترمة في الفترة الماضية على رأسهم هاني أبو ريدة، ولكنه يرفض مبدأ العمل العام، لأن الجميع ينسى كل شيئ في حالة حدوث إخفاق وحيد، وأرغب في أن أنأى عن نفسي من الهجوم والاتهامات، مؤكدا أنه من الممكن أن يساند أي مرشح في الانتخابات اذا ما طلب منه ذلك.