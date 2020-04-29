شكرا لقرائتكم أحمد حجازي لمسئولى الأهلي : "مش هلعب فى مصر غير للقلعة الحمراء" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل بلغ أحمد حجازي مدافع المنتخب الوطني ونادي ويست بروميتش مسئولو الأهلي إنه لن يلعب في مصر لغير القلعة الحمراء، موضحاً أنه يُفضّل البقاء في تجربته الخارجية بأوربا سواء مع وست بروميتش أو مع أي ناد أخر في أوربا يُحقق معه طموحاته الأحترافية وإذا قرر العودة سيكون للأهلي وليس لأي نادً أخر.

وحاول الأهلي ضم حجازي خلال الموسم المقبل حيث تحدث معه مسئولو القلعة الحمراء وقدموا له عرضاً جيداً لكن حدازي أكد أنه يرغب في البقاء بأوربا وإذا ما أراد العودة لمصر سيلعب للأهلي نافياً رغبته في اللعب لأي نادً أخر سواء كان بيراميدز أو غيره.

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وانتقل أحمد حجازي لويست بروميتش في صيف 2017 على سبيل الإعارة قادمًا من النادي الأهلي، قبل أن يتم تفعيل بند الشراء في شتاء 2018، في صفقة تُقدر قيمتها بأكثر من 5 ملايين يورو، واستفسر مسئولو الأهلي من أحمد حجازي عن حقيقة الأنباء التي ترددت مؤخرًا بشأن توصله لاتفاق مع بيراميدز للانتقال إلى صفوفه في الموسم المقبل خاصة أن أنباء تفاوض بيراميدز مع المدافع الدولي فرضت نفسه بشكل واضح على سطح الأحداث الكروية المصرية بصفة عامة وبين جدران القلعة الحمراء على وجه الخصوص.

وتلقى رينيه فايلر المدير الفني للأهلي ترشيحات من مسئولى النادى لتدعيم خط الدفاع خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وأخطر المسئولون عن قطاع الكرة بالأهلى المدرب السويسرى بقائمة المدافعين المُرشحين للتعاقد مع أحدهم خلال ميركاتو الصيف.

ويعكف فايلر حاليًا على دراسة هؤلاء المدافعين لاختيار أحدهم حسب الأولويات تمهيدًا للتعاقد مع أحدهم، وتشير المعلومات الواردة من داخل القلعة الحمراء أن هناك أربعة لاعبين تم ترشيحهم للمدرب السويسرى من أجل تدعيم الخط الدفاعى للفريق وفى مقدمتهم أحمد حجازى.