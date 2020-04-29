شكرا لقرائتكم رداً على أخبار انتقاله إلى يوفنتوس.. آرثر: أريد البقاء في برشلونة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قال آرثر ميلو لاعب وسط برشلونة يوم الأربعاء إنه يريد البقاء مع ناديه المنتمي لدوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم رغم تكهنات عن رغبة يوفنتوس في الحصول على خدماته.

ونقلت صحيفة "غازيتا ديلو سبورت" الإيطالية عن أرتور قوله: اهتمام الأندية الكبيرة يسعدني، لكني أفكر في شيء واحد وهو اللعب هنا لعدد من السنوات.

Advertisements

وذكرت تقارير إعلامية إسبانية أن يوفنتوس بطل إيطاليا يريد ضم لاعب الوسط البالغ عمره 23 عاما.

وانضم أرتور، الذي خاض 20 مباراة دولية مع البرازيل، إلى برشلونة في 2018 قادما من غريميو وساعد ناديه على الفوز بالدوري الإسباني للمرة 26.

وتوقف الدوري الإسباني وكذلك الدوري الإيطالي في ظل جائحة كوفيد-19.