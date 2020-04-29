اخبار الرياضه

رداً على أخبار انتقاله إلى يوفنتوس.. آرثر: أريد البقاء في برشلونة

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم رداً على أخبار انتقاله إلى يوفنتوس.. آرثر: أريد البقاء في ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قال آرثر ميلو لاعب وسط برشلونة يوم الأربعاء إنه يريد البقاء مع ناديه المنتمي لدوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم رغم تكهنات عن رغبة يوفنتوس في الحصول على خدماته.

ونقلت صحيفة "غازيتا ديلو سبورت" الإيطالية عن أرتور قوله: اهتمام الأندية الكبيرة يسعدني، لكني أفكر في شيء واحد وهو اللعب هنا لعدد من السنوات.

Advertisements

وذكرت تقارير إعلامية إسبانية أن يوفنتوس بطل إيطاليا يريد ضم لاعب الوسط البالغ عمره 23 عاما.

وانضم أرتور، الذي خاض 20 مباراة دولية مع البرازيل، إلى برشلونة في 2018 قادما من غريميو وساعد ناديه على الفوز بالدوري الإسباني للمرة 26.

وتوقف وكذلك في ظل جائحة كوفيد-19.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر رداً على أخبار انتقاله إلى يوفنتوس.. آرثر: أريد البقاء في برشلونة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على العربية نت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا